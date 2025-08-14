RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|Rüstungsgüter
|
14.08.2025 06:35:00
RENK-Aktie: RENK erwägt Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen
RENK-Firmenchef Alexander Sagel sagte der "Financial Times", es gebe einen "Plan B", der vorsehe, die Produktion von Getrieben für israelische Panzer in die USA zu verlagern.
Das Unternehmen habe aus deutscher Sicht "die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Israel seine Abschreckungsfähigkeit aufrechterhalten kann", wird Sagel von der FT zitiert. "Diese ist nicht nur in Gaza, sondern auch an anderen Grenzen erforderlich." Sagel machte keine Angaben, um wie viele Getriebe für Israel es geht.
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte angekündigt, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gaza-Krieg verwendet werden könnten.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die RENK-Aktie zeitweise 2,96 Prozent auf 62,59 Euro zu.
/kf/DP/jha
AUGSBURG (dpa-AFX)
Bildquelle: RENK Group AG
Analysen zu RENKmehr Analysen
|13.08.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.25
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|03.03.25
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|62,75
|3,00%
