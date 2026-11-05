Repligen Aktie
WKN: 870980 / ISIN: US7599161095
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05.11.2026 17:30:01
Repligen: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Repligen (NASDAQ:RGEN) announced record quarterly revenue of over $209 million as bioprocessing demand recovered. The bioprocess equipment manufacturer is expanding into high-growth cell therapy while securing long-term service contracts that lock in recurring demand. Three things management said stand out.
Repligen closed its purchase of BioLife, a cell therapy tools provider, to capture share in advanced treatments. Management expects the unit to generate $24 million in revenue during the fourth quarter.
While capital equipment revenue lagged, demand for bioprocessing machinery rebounded as customers placed new orders. These commitments build a multi-year backlog that sets up sales growth for 2027.
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