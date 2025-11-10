ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

Spaceschub 10.11.2025 14:27:21

Rheinmetall-Aktie im All: Satelliten-Strategie beflügelt auch RENK und HENSOLDT

Rheinmetall weitet seine Geschäftsfelder auf die Raumfahrt aus. Die Börse honoriert diesen Schritt auch zum Wochenstart und zieht RENK und HENSOLDT mit nach oben.

• Rheinmetall startet mit dem finnischen Unternehmen ICEYE ein Gemeinschaftsunternehmen
• Ziel: Fertigung hochauflösender Radarsatelliten
• Fokus insbesondere auf Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen

Vom Land- und Fahrzeuggeschäft zum Raumfahrtakteur

Rheinmetall, ursprünglich bekannt für Panzer, Munition und Verteidigungssysteme, weitet sein Portfolio nun deutlich aus, wie das deutsche Rüstungsunternehmen bereits Ende vergangener Woche bekanntgab. In Zusammenarbeit mit ICEYE entstand das neue Joint Venture "Rheinmetall ICEYE Space Solutions" mit Sitz in Neuss. Rheinmetall hält dabei 60 Prozent der Anteile, ICEYE 40 Prozent. Die Produktionsanlage soll noch vor Jahresende den operativen Betrieb aufnehmen, der erste Satellit ist für das kommende Jahr geplant. Die neuen Anlagen sollen sogenannte SAR-Satelliten herstellen: Radarsysteme, die selbst bei Nacht oder schlechten Wetterverhältnissen hochauflösende Bilddaten liefern können.

Weltraumtechnologie als Wachstumsmotor

Die Nachfrage nach Echtzeit-Satellitendaten für Aufklärung, Überwachung und Sicherheitsanwendungen wächst global rasant - etwa durch steigende Anforderungen in geopolitischen Konflikten. Durch das etablierte Vertriebsnetz und Produktionskapazitäten kann Rheinmetall die Satellitenproduktion ausweiten und Stückzahlen realisieren, die über das bisherige Niveau von ICEYE hinausgehen.

Deutsche Rüstungsaktien zum Wochenstart gesucht

Nachdem Anleger bereits Ende vergangener Woche positiv auf die Neuigkeiten reagiert hatten, hält der Aufwärtstrend im deutschen Rüstungssektor auch zum Wochenauftakt an. So verteuern sich Rheinmetall-Aktien via XETRA zwischenzeitlich um 2,37 Prozent auf 1.790,50 Euro, RENK kosten 66,69 Euro und stehen damit 3,49 Prozent im Plus und HENSOLDT-Papiere klettern unterdessen um 2,67 Prozent auf 94,10 Euro.

Redaktion finanzen.at

12:44 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
10:08 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
07.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 HENSOLDT Hold Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 94,15 2,06% HENSOLDT
RENK 66,63 3,03% RENK
Rheinmetall AG 1 792,50 2,60% Rheinmetall AG

