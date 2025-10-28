Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
28.10.2025 14:47:39
Rheinmetall kooperiert mit Bulgarien bei Munition
SOFIA (dpa-AFX) - Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Vertrag mit dem Nato-Staat Bulgarien über ein Joint-Venture für ein neues Werk für Schießpulver und Munition unterzeichnet. Das Projekt beläuft sich auf insgesamt rund einer Milliarde Euro, wie die Regierung in Sofia mitteilte. 51 Prozent der Anteile des Gemeinschaftsunternehmens hält Rheinmetall, 49 Bulgarien. Ein entsprechendes Dokument unterzeichneten im Ministerrat in Sofia der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, Armin Papperger, und der Exekutivdirektor des bulgarischen Rüstungsunternehmen WMS, Iwan Gezow.
In dem neuen Werk sollen Schießpulver sowie 100.000 Artilleriegeschosse pro Jahr nach Nato-Standards hergestellt werden. Standort ist das WMS-Gelände bei Sopot in Mittelbulgarien. Das Werk könnte binnen 14 Monaten fertig sein. Es wird mit etwa 1.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Bulgariens Rüstungsindustrie entstand zur kommunistischen Zeit und wurde nach der Wende von 1989 weiter ausgebaut.
Synergie von EU und Nato
"Wir werden ein enormes Produktionspotenzial aufbauen", sagte Rheinmetall-Chef Papperger über das geplante Werk in Bulgarien. Die Europäische Union und die Nato brauchten Millionen Geschosse, sagte er nach Informationen der bulgarischen Regierung.
"Dieses Projekt könnte nicht möglich sein ohne die Synergie, die die (Europäische) Union und die Nato generieren, damit Europa besser im Namen der Bürger verteidigt wird", sagte der bulgarische Regierungschef Rossen Scheljaskow. Bulgariens Wirtschaftsminister Petar Dilow sprach von einer Partnerschaft, die die "technologische Erfahrung Deutschlands und das Industriepotenzial von Bulgarien" vereinige./el/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
14:47
|Rheinmetall kooperiert mit Bulgarien bei Munition (dpa-AFX)
|
12:27
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)