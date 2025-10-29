Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Langfristige Performance
|
29.10.2025 10:04:44
DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Rheinmetall-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56,31 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 177,588 Rheinmetall-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 745,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 309 891,67 EUR wert. Mit einer Performance von +2 998,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Rheinmetall belief sich zuletzt auf 80,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
31.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.at)
|
31.10.25
|STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
31.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
31.10.25