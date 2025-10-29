DAX 40-Titel Rheinmetall-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rheinmetall von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Rheinmetall-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Rheinmetall-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56,31 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 177,588 Rheinmetall-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 745,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 309 891,67 EUR wert. Mit einer Performance von +2 998,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Rheinmetall belief sich zuletzt auf 80,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at