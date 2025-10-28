Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
28.10.2025 14:52:00
Rheinmetall will Werk in Bulgarien bauen
In Bulgarien soll eine neue Munitionsfabrik entstehen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall baut damit seine Kapazitäten weiter aus, das Land will seine Verteidigungsfähigkeit steigern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
