Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
29.10.2025 06:00:16
German start-ups set for deal on kamikaze drones with Rheinmetall
Contracts worth up to €900mn put Helsing and Stark on track to help buttress Nato’s eastern flank against RussiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
