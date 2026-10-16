Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
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16.10.2026 16:13:08
Roche Secures FDA Approval for First At-Home Thyroid Eye Disease Therapy
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Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
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09.10.26
|Roche-Aktie gefragt: Neue US-Zulassung für Blockbuster-Hoffnung Tecentriq (dpa-AFX)
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08.10.26
|Roche-Aktie: Positive Daten zu Abnehm-Wirkstoff Petrelintide (dpa-AFX)
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28.09.26
|Roche-Aktie im Minus trotz Offensive: Pharmariese will Entwicklung neuer Medikamente beschleunigen (finanzen.at)
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22.09.26
|Roche erzielt mit Abnehm- und Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse (dpa-AFX)
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21.09.26
|Bayer-Konkurrentin Roche erhält EU-Zulassung für Augenmittel Susvimo (dpa-AFX)
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27.08.26
|Roche: Zwei Krebstests erhalten erweiterte US-Zulassung - Aktie tiefer (dpa-AFX)
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27.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Roche auf 434,50 Franken - 'Outperform' (dpa-AFX)
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23.07.26
|Roche-Aktie fester: Umsatzrückgang wegen Währungseffekten (dpa-AFX)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|414,20
|-0,62%
|Roche Holding AG Sponsored American Deposit Receipt Repr 1/2 NVTGSh
|50,49
|-0,31%
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