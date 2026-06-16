Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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16.06.2026 09:33:00
Root-Attacken auf Cisco Catalyst SD-WAN Manager und cPanel-Plug-in LiteSpeed
Angreifer haben es auf Cisco Catalyst SD-WAN Manager und cPanel-Instanzen mit LiteSpeed-Plug-in abgesehen. Attacken sind aber nicht ohne Weiteres möglich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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