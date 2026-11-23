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MÜNCHEN/KÖLN/WERMELSKIRCHEN (dpa-AFX) - Die deutsche Baumarktbranche sortiert sich neu. Die Ketten Obi und Toom möchten sich zusammenschließen. Das teilten die Tengelmann-Gruppe, Mehrheitsgesellschafterin von Obi, und die Rewe -Gruppe, der Toom gehört, in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Die Marke Toom soll künftig verschwinden. Für den Zusammenschluss ist noch die behördliche Zustimmung erforderlich.

Die Rewe-Gruppe soll laut Mitteilung eine Beteiligung von rund 30 Prozent an der Holding der Obi-Gruppe erhalten. Das Handelsunternehmen will die Entwicklung des Joint Ventures mit zusätzlichen finanziellen Mitteln unterstützen. Zum Kaufpreis machten die Beteiligten keine Angaben.

Ziel sei es, die Stärken beider Unternehmen zu bündeln und ein leistungsfähiges und zukunftsfähiges Angebot zu schaffen, hieß es in der Mitteilung. Nach Erhalt der behördlichen Genehmigungen werde die Umstellung der Toom-Märkte auf Obi voraussichtlich etwa 12 bis 18 Monate dauern. Die Zentralstandorte der Verwaltungen von Obi und Toom in Köln-Mülheim, Köln-Porz und Wermelskirchen sollen vorerst weitergeführt werden.

Erster Toom-Markt 1978 eröffnet

Miguel Müllenbach, Vorstand der Holding der Obi-Gruppe, bezeichnete den Zusammenschluss als einmalige Chance. "Aus zwei großen und bekannten Unternehmen wird eins und dabei ergänzen sich beide optimal." Christoph Eltze, Vorstandsmitglied der Rewe-Gruppe, sagte: "Mit dem Zusammenschluss verbinden wir die jeweiligen Stärken von Obi und Toom und schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum in einem herausfordernden Marktumfeld."

Obi und Toom gehören in Deutschland neben Bauhaus, Hornbach und Hagebau zu den größten Baumarktketten. Toom zählt nach eigenen Angaben hierzulande etwa 300 Märkte und 18.000 Beschäftigte. Der erste Markt wurde 1978 in Frankfurt am Main eröffnet. Rewe beteiligte sich 1974 an der Leibbrand-Gruppe, zu der auch Toom gehörte. Seit 1989 gehört die Kette vollständig zu Rewe. Obi betreibt derzeit mehr als 350 Standorte in Deutschland mit rund 20.000 Mitarbeitern.

Mit dem Zusammenschluss werde Obi "für lange Zeit die umsatzmäßig unangefochtene Nummer eins der deutschen Baumarktbranche sein", sagt Branchenexperte Klaus Peter Teipel. Zwischen Obi und Toom habe es bereits seit längerer Zeit Gespräche gegeben. Dennoch komme die Nachricht zum aktuellen Zeitpunkt überraschend.

Philipp Hoog von der Handelsberatung BBE sagte: "Das ist nicht nur ein Wechsel des Firmenschilds, sondern eine Neuordnung im Baumarkthandel." Obi gewinne ein deutlich dichteres Filialnetz, Rewe bleibe am künftigen Geschäft beteiligt. Mehr Einkaufsvolumen könne die Verhandlungsposition gegenüber Lieferanten stärken. Ob sich Preise, Sortiment und Dienstleistungen für Kunden änderten, lasse sich bislang nicht sagen, so Hoog.

Schwierige Zeiten für Baumärkte

Die großen Baumärkte in Deutschland kämpfen mit der Kaufzurückhaltung der Kunden und veränderten Konsumgewohnheiten. 2025 verzeichnete die Branche das dritte Umsatzminus in Folge. Die Menschen kaufen zwar weiter Werkzeug, Gartengeräte und Haushaltswaren - nur immer seltener bei ihnen. Viele Verbraucher weichen bei Produkten für Haus und Garten zunehmend auf günstige Alternativen aus. Sie kaufen etwa bei Discountern wie Action, Aldi oder Lidl .

Die Baumarktkette Hellweg und ihr Tochterunternehmen BayWa Bau & Garten stellten im Juni 2026 einen Insolvenzantrag. Beide Ketten werden abgewickelt. Die letzten Filialen wurden in der vergangenen Woche geschlossen. Ein kleiner Teil wird von anderen Händlern wie Obi, Bauhaus und Hornbach weiterbetrieben. Andere große Akteure wie Praktiker und Max Bahr verschwanden bereits vor Jahren vom Markt.

Laut BHB gab es in Deutschland zu Jahresbeginn 2.004 Baumärkte mit mehr als 1.000 Quadratmetern. Die Zahl der Standorte ist seit längerem rückläufig. Anfang 2016 waren es noch gut 2.130, 2001 sogar mehr als 2.600./cr/DP/mis