HORNBACH Aktie

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WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

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22.06.2026 18:29:08

HORNBACH Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding nach am Freitag vorgelegten Quartalszahlen von 87 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Auslandsgeschäft sei der Umsatztreiber im ersten Geschäftsviertel des Baumarkt- und Baustoffkonzerns gewesen, schrieb Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie.

Wegen höherer Expansions- und Verwaltungskosten kappte der Analyst seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des laufenden Geschäftsjahres. Daher senkte er auch den fairen Wert der Aktie./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Holding Halten
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
80,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
80,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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