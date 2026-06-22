HORNBACH Aktie
|80,10EUR
|0,70EUR
|0,88%
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
HORNBACH Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding nach am Freitag vorgelegten Quartalszahlen von 87 auf 84 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Auslandsgeschäft sei der Umsatztreiber im ersten Geschäftsviertel des Baumarkt- und Baustoffkonzerns gewesen, schrieb Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie.
Wegen höherer Expansions- und Verwaltungskosten kappte der Analyst seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des laufenden Geschäftsjahres. Daher senkte er auch den fairen Wert der Aktie./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 17:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Halten
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
80,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
80,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HORNBACH Holding
|
14:34
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hornbach Holding auf 'Hold' - Ziel 90 Euro (dpa-AFX)
|
19.06.26
|Höhere Kosten belasten HORNBACH-Ergebnis trotz Umsatzanstiegs - Aktie mit Gewinnen (dpa-AFX)
|
19.06.26
|EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Erich Harsch, Kauf (EQS Group)
|
19.06.26
|EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Erich Harsch, buy (EQS Group)
|
19.06.26