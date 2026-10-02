HORNBACH Aktie

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WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

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02.10.2026 08:46:57

HORNBACH Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 90 auf 96 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Hornbach-Baumärkte schnitten weiter besser ab als der Rest der Branche, schrieb Michael Heider am Donnerstag im Nachgang jüngster Zahlen. Sie gewännen in Schlüsselregionen weiter Marktanteile./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Holding Hold
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
85,80 € 		Abst. Kursziel*:
11,89%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
85,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,89%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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