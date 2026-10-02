HORNBACH Aktie
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WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
HORNBACH Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 90 auf 96 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Hornbach-Baumärkte schnitten weiter besser ab als der Rest der Branche, schrieb Michael Heider am Donnerstag im Nachgang jüngster Zahlen. Sie gewännen in Schlüsselregionen weiter Marktanteile./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Hold
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
96,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
85,80 €
|
Abst. Kursziel*:
11,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
85,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,89%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
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