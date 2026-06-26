HORNBACH Aktie

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WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

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26.06.2026 12:52:59

HORNBACH Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 96 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals hätten einen durchwachsenen Start Jahresstart der Baumärkte-Holding gezeigt, schrieb Volker Bosse am Freitag in seinem Resümee. Er schröpfte seine Schätzungen für das Gesamtjahr 2026/27 etwas, bleibt aber insgesamt von der Anlagestory überzeugt./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 12:30 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
77,90 € 		Abst. Kursziel*:
18,10%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
78,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,80%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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