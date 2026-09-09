HORNBACH Aktie
|84,50EUR
|-1,30EUR
|-1,52%
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
HORNBACH Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hornbach Holding von 84 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Überraschend starke Quartalszahlen du?rften in erster Linie aus einem temporären Nachfrageschub bei Klimageräten, Ventilatoren und Bewässerungssystemen resultieren, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte zwar seine Schätzungen, betonte aber, dass ein saisonaler Boom noch keine Hochstufung der Aktie des Baumarktkonzerns rechtfertige./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Halten
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
85,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
84,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HORNBACH Holding
|
08.09.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt: SDAX klettert (finanzen.at)
|
08.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schwächer (finanzen.at)
|
08.09.26
|AKTIE IM FOKUS: Hornbach steigen - DZ Bank: Trendwende oder Sommerprofiteur (dpa-AFX)
|
08.09.26
|ROUNDUP: Hornbach profitiert von robuster Nachfrage - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
08.09.26
|SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
07.09.26
|AKTIE IM FOKUS: Hornbach-Kurs zieht nachbörslich an - Quartalszahlen stützen (dpa-AFX)
|
07.09.26
|EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Sales and Adjusted EBIT in Q2 2026/27 above prior-year level – FY outlook maintained (EQS Group)
Analysen zu HORNBACH Holding
|18:03
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|12:56
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|18:03
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|12:56
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|12:56
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|26.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.06.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|19.05.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.03.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|18:03
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.06.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|22.06.26
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|HORNBACH Holding
|84,50
|-1,52%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:15
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18:13
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|18:03
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|16:59
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:56
|Inditex Kaufen
|DZ BANK
|16:55
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:52
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|11:34
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|11:34
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:34
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11:33
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:11
|Inditex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Danone Buy
|UBS AG
|09:39
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets