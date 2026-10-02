FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding beim fairen Aktienwert von 88 Euro auf "Halten" belassen. Der Baumarktkonzern drehe an den richtigen Schrauben, schrieb Thomas Maul am Freitag. Den wichtigsten Kurstreiber fu?r die Aktie sieht er in einer nachhaltigen Belebung der Nachfrage bei größeren Renovierungsprojekten, die noch ausstehe./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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