HORNBACH Aktie

84,70EUR 1,40EUR 1,68%
HORNBACH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.10.2026 14:30:03

HORNBACH Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding beim fairen Aktienwert von 88 Euro auf "Halten" belassen. Der Baumarktkonzern drehe an den richtigen Schrauben, schrieb Thomas Maul am Freitag. Den wichtigsten Kurstreiber fu?r die Aktie sieht er in einer nachhaltigen Belebung der Nachfrage bei größeren Renovierungsprojekten, die noch ausstehe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Holding Halten
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
85,80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
84,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HORNBACH Holding

mehr Nachrichten

Analysen zu HORNBACH Holding

mehr Analysen
14:30 HORNBACH Halten DZ BANK
08:46 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 HORNBACH Halten DZ BANK
09.09.26 HORNBACH Add Baader Bank
09.09.26 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HORNBACH Holding 84,70 1,68% HORNBACH Holding

Aktuelle Aktienanalysen

14:30 HORNBACH Halten DZ BANK
14:06 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
13:22 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:21 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:21 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:20 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:19 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:13 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 TUI Overweight Barclays Capital
13:09 Deutsche Börse Buy Warburg Research
13:08 Energiekontor Buy Warburg Research
12:47 KWS SAAT Add Baader Bank
12:36 RATIONAL Outperform Bernstein Research
11:52 Kontron Kaufen DZ BANK
11:51 Siemens Kaufen DZ BANK
11:49 TeamViewer Kaufen DZ BANK
11:33 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:12 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:41 Nike Neutral UBS AG
09:33 TRATON Buy Deutsche Bank AG
09:31 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:30 Michelin Buy Deutsche Bank AG
09:29 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:27 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
09:24 Nordex Buy Deutsche Bank AG
09:24 Givaudan Underperform Bernstein Research
09:23 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
09:20 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:18 Scout24 Outperform Bernstein Research
09:12 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:04 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
08:58 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:57 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
08:54 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:48 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:47 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:41 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
08:39 Michelin Outperform Bernstein Research
08:36 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Pfizer Neutral UBS AG
07:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Deutsche Börse Neutral UBS AG
07:25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:24 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen