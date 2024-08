RTL+ zeigt Dschungel-Wendler - und distanziert sich zugleich

BERLIN (dpa-AFX) - Zur Einstimmung auf das Sommer-Spektakel "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" hat RTL+ (RTL) jetzt Kult-Folgen der Reality-Sendung wieder hervorgekramt - darunter auch Episoden mit Michael Wendler aus dem Jahr 2014. Zugleich distanziert sich das Streaming-Portal von dem umstrittenen Schlagersänger.

"20 Jahre "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Dieses Jubiläum möchten wir feiern: Mit Euch und den legendären Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 20 Jahren Dschungelcamp", wird zu Beginn der Wiedergabe der achten Staffel weiß auf schwarz eingeblendet. "Eine Sache gilt aber nach wie vor: Wir distanzieren uns von Michael Wendler. Viel Spaß beim Streamen dieser legendären Staffel!" Die Branchenportale "TV Wunschliste" und dwdl.de berichteten zuerst darüber.

Wendler hat früher bei verschiedenen RTL-Formaten mitgewirkt, war dann aber während der Corona-Krise mit fragwürdigen Ansichten in Instagram-Posts aufgefallen. Unter anderem hatte der in Florida lebende Schlagerbarde im Oktober 2020 einen Eklat ausgelöst, weil er der Bundesregierung "grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung" in der Corona-Krise vorgeworfen hatte. Zudem beschuldigte er Fernsehsender - darunter seinen damaligen Haussender RTL - "gleichgeschaltet" zu sein. RTL distanzierte sich sofort und nannte Wendler einen Verschwörungstheoretiker. Es kam zum Bruch, der bis heute nachwirkt.

Zum 20. Showjubiläum treten Mitte August rund ein Dutzend ehemaliger Dschungel-Stars - darunter Schauspieler Winfried Glatzeder ("Die Legende von Paul und Paula"), sein Kollege Eric Stehfest ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten"), Ex-Fußballer Thorsten Legat und Model Sarah Knappik - in einem Sommer-Special an. Weitere Mitwirkende aus dem Reality-Universum: Giulia Siegel. Georgina Fleur, Mola Adebisi, Daniela Büchner, David Ortega, Kader Loth, Hanka Rackwitz, Elena Miras und Gigi Birofio./bok/DP/zb