RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Anhaltende TV-Werbeflaute
|
18.11.2025 08:04:38
RTL-Aktie: Ausblick für Gesamtjahr gesenkt
Im dritten Quartal sank der TV-Werbeumsatz um 8,3 Prozent auf 476 Millionen Euro. Der Konzernumsatz lag indessen stabil bei rund 1,34 Milliarden Euro.
Gut lief es weiter bei den Streaming-Diensten. Per Ende September zählte die RTL Group knapp 7,6 Millionen zahlende Abonnenten - ein Plus von 17,4 Prozent zum Vorjahr. "Mit 7,6 Millionen zahlenden Abonnenten Ende September sind wir zuversichtlich, bis Ende dieses Jahres die 8-Millionen-Marke zu überschreiten", sagte RTL-Chef Thomas Rabe laut Mitteilung.
Ergebniskennziffern zum dritten Quartal kommuniziert der MDax-Konzern (MDAX) traditionell nicht.
Das Management kündigt zudem den Kauf von bis zu rund 834 Tausend Aktien zu einem Maximalpreis von 35 Euro je Aktie an, um diese bei der Übernahme von Sky Deutschland einsetzen zu können.
/err/stk
LUXEMBURG (dpa-AFX)
