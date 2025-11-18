RTL Aktie

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

Anhaltende TV-Werbeflaute 18.11.2025 08:04:38

RTL-Aktie: Ausblick für Gesamtjahr gesenkt

RTL-Aktie: Ausblick für Gesamtjahr gesenkt

Der Medienkonzern RTL hat auch im dritten Quartal die anhaltende TV-Werbeflaute und fehlende Umsätze aus der Produktion von Sendungen zu spüren bekommen.

Für das Gesamtjahr wird das Management nun vorsichtiger. So soll der Konzernumsatz nun nur noch bei 6,0 bis 6,1 Milliarden Euro liegen, wie die Bertelsmann-Tochter am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Zuvor wurden hier noch rund 6,45 Milliarden Euro erwartet. Das um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und immateriellen Abschreibungen (Ebita) wird jetzt bei rund 650 Millionen Euro gesehen. Bislang hatte RTL hier noch rund 780 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Im dritten Quartal sank der TV-Werbeumsatz um 8,3 Prozent auf 476 Millionen Euro. Der Konzernumsatz lag indessen stabil bei rund 1,34 Milliarden Euro.

Gut lief es weiter bei den Streaming-Diensten. Per Ende September zählte die RTL Group knapp 7,6 Millionen zahlende Abonnenten - ein Plus von 17,4 Prozent zum Vorjahr. "Mit 7,6 Millionen zahlenden Abonnenten Ende September sind wir zuversichtlich, bis Ende dieses Jahres die 8-Millionen-Marke zu überschreiten", sagte RTL-Chef Thomas Rabe laut Mitteilung.

Ergebniskennziffern zum dritten Quartal kommuniziert der MDax-Konzern (MDAX) traditionell nicht.

Das Management kündigt zudem den Kauf von bis zu rund 834 Tausend Aktien zu einem Maximalpreis von 35 Euro je Aktie an, um diese bei der Übernahme von Sky Deutschland einsetzen zu können.

/err/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu RTLmehr Analysen

28.10.25 RTL Hold Deutsche Bank AG
11.09.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
11.08.25 RTL Hold Deutsche Bank AG
11.08.25 RTL Hold Warburg Research
11.08.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
