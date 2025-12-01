Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

RTL Aktie

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

Trotz Erkrankung 01.12.2025 12:12:39

RTL-Aktie leichter: Gottschalk ist zurück in Samstagabendshow

RTL-Aktie leichter: Gottschalk ist zurück in Samstagabendshow

Fernsehmoderator Thomas Gottschalk wird trotz seiner Krebserkrankung in einer Liveshow auftreten.

"Die Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" wird wie geplant am kommenden Samstag, den 6. Dezember, stattfinden", sagte ein RTL-Sprecher. "Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern."

Die RTL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,59 Prozent tiefer bei 33,85 Euro.

/bok/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

