RWE-Aktie steigt: Beteiligung an Amprion womöglich vor Verkauf

RWE stellt seine Beteiligung an dem Übertragungsnetzbetreiber Amprion möglicherweise zur Disposition.

"Angesichts des hohen Kapitalbedarfs für den Netzausbau prüfen wir derzeit verschiedene Optionen und Finanzierungsmöglichkeiten in Bezug auf unsere Amprion-Beteiligung.", sagte eine Konzernsprecherin zu Dow Jones Newswires.

Das Handelsblatt hatte zuvor berichtet, dass RWE einen Verkauf seiner 25,1-prozentigen Beteiligung an Amprion prüft. Banker rechneten derzeit eine Veräußerung durch, hieß es in dem Bericht. Ein Verkaufsprozess könne womöglich noch in diesem Jahr starten.

Die RWE-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,85 Prozent auf 32,98 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)