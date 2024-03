RWE-Aktie steigt: Fitch bestätigt RWE-Rating: RWE weiterhin mit BBB+ bewertet

Die Rating-Bestätigung begründete Fitch mit dem robusten Geschäftsprofil des Energiekonzerns RWE . Der Konzern verfüge über einen relativ gut vorhersehbaren Cashflow, der durch einen hohen Anteil an quasi-reguliertem EBITDA in hochwertigen Ländern gestützt werde. Den mittelfristige Fokus auf erneuerbare Technologien sieht Fitch als positiv für das Geschäftsprofil an.

Im XETRA-Handel legt die RWE-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,07 Prozent auf 31,12 Euro zu.

FRANKFURT (Dow Jones)