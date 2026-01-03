RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
03.01.2026 11:48:00
RWE-Chef: Gas und Strom werden billiger
Staatliche Zuschüsse und wachsendes Angebot dämpfen die Energiepreise, wie der Konzernchef erläutert. Er sieht aber auch Risiken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
