Zuversicht in Frankfurt: DAX stärker

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 24 539,40 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,106 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,037 Prozent stärker bei 24 499,51 Punkten in den Handel, nach 24 490,41 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 676,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 481,84 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,691 Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wurde der DAX mit 23 710,86 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, stand der DAX noch bei 24 422,56 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 02.01.2025, bei 20 024,66 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 2,53 Prozent auf 364,30 EUR), RWE (+ 2,05 Prozent auf 46,19 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,74 Prozent auf 105,35 EUR), Airbus SE (+ 1,71 Prozent auf 201,50 EUR) und BMW (+ 1,61 Prozent auf 94,64 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,46 Prozent auf 554,00 EUR), Hannover Rück (-1,43 Prozent auf 262,40 EUR), Vonovia SE (-1,43 Prozent auf 24,19 EUR), QIAGEN (-1,34 Prozent auf 38,34 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,28 Prozent auf 40,24 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 243 535 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 237,225 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 6,10 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at