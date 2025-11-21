Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
21.11.2025 08:21:00
Salesforce: Gainsight-Apps mit potenziell unbefugten Datenzugriffen
Salesforce untersucht ungewöhnliche Aktivitäten von Gainsight-Apps. Es kam möglicherweise zu unbefugten Datenzugriffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforcemehr Nachrichten
|
20.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.11.25