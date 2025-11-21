Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|
21.11.2025 02:34:48
Salesforce says customer data possibly exposed following incident
[WASHINGTON] Salesforce said on Thursday (Nov 20) that it is investigating “unusual activity” involving Gainsight-published applications that may have exposed customer data.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforcemehr Nachrichten
|
20.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
19.11.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
19.11.25