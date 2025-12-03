Salesforce verdient mehr als erwartet und überzeugt beim Umsatz: Aktie zieht kräftig an

Für Salesforce-Anleger wurde es am Mittwochabend spannend, denn der SAP-Rivale legte seine jüngsten Quartalszahlen vor.

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Salesforce 3,25 US-Dollar Gewinn je Aktie. Das war deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Sie hatten dem SAP -Rivalen einen Gewinnsprung von 1,58 US-Dollar je Aktie im Vorjahr auf nun 2,86 US-Dollar je Aktie zugetraut.

Umsatzseitig meldete Salesforce für das dritte Quartal seines Fiskaljahres 2026 einen Wert von 10,3 Milliarden US-Dollar, nach 9,44 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Experten hatten im Vorfeld prognostiziert, dass der US-Konzern im jüngst abgeschlossenen Quartal 10,274 Milliarden US-Dollar umsetzen würde.

Die Salesforce-Aktie reagiert nachbörslich an der NYSE mit einem Kurssprung um 6,57 Prozent auf 254,29 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at