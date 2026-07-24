Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
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24.07.2026 20:10:30
Sanofi Drops Dupixent Successor Candidate After Assessing Data
This article Sanofi Drops Dupixent Successor Candidate After Assessing Data originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Sanofi S.A.
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24.07.26
|ROUNDUP: Sanofi stoppt Entwicklung von Hoffnungsträger gegen Neurodermitis (dpa-AFX)
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24.07.26
|Sanofi stellt unter neuer CEO Entwicklung eines Ekzem-Medikaments ein (Dow Jones)
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21.07.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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14.07.26