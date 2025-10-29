SAP SE-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Eine Übernahme von Blackline hätte eine gewisse Logik, schrieb Michael Briest am Dienstagabend nach einem Medienbericht. Das Unternehmen sei langjähriger Solution-Extension-Partner.

Zwischen Kursziel und Realität: Die SAP SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 2,4 Prozent auf 228,40 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 31,35 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 357 215 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2025 fiel die Aktie um 2,5 Prozent zurück. Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

