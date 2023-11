SBO-Aktie etwas niedriger: Schoeller-Bleckmann zahlt nun doch vollen Kaufpreis für US-Tochter

Der börsennotierte niederösterreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) zahlt nun doch den vollen Kaufpreis plus 8,5 Mio. Euro an Zinsen und Nebenkosten für die Übernahme der nordamerikanischen Tochterfirma Downhole Technology, die inzwischen The WellBoss Company heißt.