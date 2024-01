SBO-Aktie: Klaus Mader ist nun Schoeller-Bleckmann-Vorstandschef

Campbell MacPherson, bisher verantwortlich für die Leitung der SBO -Division Advanced Manufacturing & Services (AMS), wurde als Chief Operating Officer (COO) in den Vorstand berufen.

Klaus Mader war seit 2015 Finanzvorstand der SBO. Davor war er unter anderem bei der Tyrolit Gruppe und der Wienerberger Baustoffindustrie AG tätig.

Campbell MacPherson (49) ist seit 15 Jahren fest in der SBO-Gruppe. Er war unter anderem als Geschäftsführer der SBO-Tochtergesellschaften in Großbritannien, Vietnam und im Nahen Osten sowie in Führungspositionen bei Premier Hytemp und Forth Tool & Valve tätig.

