Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Freitag notierte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,28 Prozent schwächer bei 26 918,65 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 252,598 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,036 Prozent auf 27 257,77 Punkte an der Kurstafel, nach 27 267,71 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 27 257,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 850,72 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,463 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, lag der MDAX-Kurs bei 25 995,47 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 05.01.2024, einen Stand von 26 057,68 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.04.2023, einen Stand von 26 970,82 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,299 Prozent zu. Bei 27 286,23 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Jungheinrich (+ 2,45 Prozent auf 37,66 EUR), Nemetschek SE (+ 0,96 Prozent auf 89,35 EUR), Scout24 (+ 0,86 Prozent auf 70,70 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 0,65 Prozent auf 46,78 EUR) und CTS Eventim (+ 0,59 Prozent auf 85,20 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Aroundtown SA (-7,07 Prozent auf 1,78 EUR), HENSOLDT (-6,47 Prozent auf 40,78 EUR), HelloFresh (-5,30 Prozent auf 6,18 EUR), JENOPTIK (-4,91 Prozent auf 27,48 EUR) und Lufthansa (-4,29 Prozent auf 6,92 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 9 264 833 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 18,902 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at