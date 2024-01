Schwache Performance in Wien: ATX präsentiert sich leichter

Am Dienstag verbucht der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,23 Prozent auf 3 417,74 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 115,716 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent stärker bei 3 425,94 Punkten in den Handel, nach 3 425,55 Punkten am Vortag.

Bei 3 415,79 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 437,84 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, betrug der ATX-Kurs 3 321,76 Punkte. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, bei 3 091,32 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, bei 3 271,32 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit EVN (+ 1,75 Prozent auf 29,15 EUR), Verbund (+ 1,00 Prozent auf 85,60 EUR), Wienerberger (+ 0,34) Prozent auf 29,68 EUR), Telekom Austria (+ 0,25 Prozent auf 7,87 EUR) und OMV (+ 0,23 Prozent auf 38,96 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen voestalpine (-1,67 Prozent auf 27,02 EUR), Raiffeisen (-1,23 Prozent auf 18,51 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,12 Prozent auf 123,40 EUR), CA Immobilien (-1,11 Prozent auf 31,30 EUR) und BAWAG (-1,07 Prozent auf 48,18 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124 008 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 29,617 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index verzeichnet die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at