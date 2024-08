Schwache Performance in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag fällt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,04 Prozent auf 3 596,28 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 116,541 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 3 597,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 597,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 595,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 602,44 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,937 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2024, lag der ATX noch bei 3 684,49 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 15.05.2024, bei 3 711,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 124,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,40 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 777,78 Punkte. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 0,97 Prozent auf 104,60 EUR), BAWAG (+ 0,75 Prozent auf 67,10 EUR), Verbund (+ 0,73 Prozent auf 76,40 EUR), Österreichische Post (+ 0,68 Prozent auf 29,75 EUR) und Lenzing (+ 0,66 Prozent auf 30,70 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Telekom Austria (-3,35 Prozent auf 8,36 EUR), DO (-1,35 Prozent auf 146,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,75 Prozent auf 33,25 EUR), Wienerberger (-0,48 Prozent auf 28,76 EUR) und EVN (-0,33 Prozent auf 29,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 11 344 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,629 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 10,98 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at