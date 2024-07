Schwache Performance in Wien: ATX zum Start leichter

Am Freitag geht es im ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,38 Prozent auf 3 663,69 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 118,494 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 677,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 677,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 663,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 677,82 Zählern.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 1,14 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.06.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 595,90 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, bei 3 537,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 186,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 7,38 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 0,74 Prozent auf 109,60 EUR), Vienna Insurance (+ 0,16 Prozent auf 31,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,00 Prozent auf 36,95 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,75 EUR) und Verbund (-0,07 Prozent auf 75,55 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Lenzing (-1,20 Prozent auf 33,00 EUR), DO (-1,10 Prozent auf 162,00 EUR), voestalpine (-0,98 Prozent auf 24,16 EUR), IMMOFINANZ (-0,76 Prozent auf 26,10 EUR) und BAWAG (-0,75 Prozent auf 66,40 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 13 284 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,282 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at