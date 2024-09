Schwache Performance in Zürich: SLI am Nachmittag in Rot

Am Mittwoch tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,55 Prozent tiefer bei 1 952,30 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,104 Prozent schwächer bei 1 961,10 Punkten in den Handel, nach 1 963,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 945,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 962,18 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 0,077 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Stand von 1 975,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, notierte der SLI bei 1 949,20 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2023, wies der SLI einen Stand von 1 738,56 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 10,71 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 023,54 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 6,97 Prozent auf 0,91 CHF), Sandoz (+ 1,22 Prozent auf 34,90 CHF), Roche (+ 0,75 Prozent auf 268,20 CHF), Julius Bär (+ 0,20 Prozent auf 49,39 CHF) und Novartis (+ 0,05 Prozent auf 98,08 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Sonova (-2,12 Prozent auf 295,50 CHF), Alcon (-1,81 Prozent auf 81,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,46 Prozent auf 242,80 CHF), Lonza (-1,45 Prozent auf 531,60 CHF) und Givaudan (-1,43 Prozent auf 4 473,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3 371 779 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 237,435 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

