Schwache Performance in Zürich: SLI liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,18 Prozent schwächer bei 1 927,05 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,225 Prozent auf 1 926,27 Punkte an der Kurstafel, nach 1 930,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 928,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 925,57 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 1,47 Prozent zurück. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 30.04.2024, den Stand von 1 839,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der SLI einen Stand von 1 866,82 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 763,67 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,27 Prozent zu. Bei 1 967,38 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Novartis (+ 1,18 Prozent auf 91,58 CHF), Sandoz (+ 0,54 Prozent auf 31,74 CHF), Alcon (+ 0,23 Prozent auf 80,18 CHF), Richemont (+ 0,14 Prozent auf 142,45 CHF) und ams (+ 0,11 Prozent auf 1,34 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Roche (-0,91 Prozent auf 227,50 CHF), Julius Bär (-0,86 Prozent auf 53,16 CHF), Kühne + Nagel International (-0,84 Prozent auf 247,70 CHF), VAT (-0,81 Prozent auf 477,00 CHF) und Schindler (-0,60 Prozent auf 232,00 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Novartis-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 188 272 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,958 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

