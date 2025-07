Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Der Euro STOXX 50 schloss nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 5 440,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,475 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,122 Prozent auf 5 452,30 Punkte an der Kurstafel, nach 5 445,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 470,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 434,95 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,78 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.06.2025, einen Stand von 5 415,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2025, wies der Euro STOXX 50 4 818,92 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 10.07.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 958,86 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,62 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 568,19 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BMW (+ 4,15 Prozent auf 85,40 EUR), Stellantis (+ 3,91 Prozent auf 9,01 EUR), Bayer (+ 1,65 Prozent auf 27,78 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,63 Prozent auf 53,11 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,49 Prozent auf 94,06 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-3,95 Prozent auf 59,38 EUR), Allianz (-2,22 Prozent auf 348,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 30,56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,28 Prozent auf 569,40 EUR) und SAP SE (-0,90 Prozent auf 263,10 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 9 663 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309,728 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,98 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

