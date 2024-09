Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,42 Prozent schwächer bei 4 443,61 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,213 Prozent schwächer bei 4 452,84 Punkten, nach 4 462,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 452,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 442,28 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,663 Prozent. Vor einem Monat, am 20.08.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 456,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 544,67 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 007,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 1,36 Prozent auf 37,92 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,49 Prozent auf 490,40 EUR), Zurich Insurance (+ 0,35 Prozent auf 511,20 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,31 Prozent auf 26,10 EUR) und Unilever (+ 0,27 Prozent auf 48,66 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-7,29 Prozent auf 54,71 EUR), Richemont (-2,46 Prozent auf 115,15 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,30 Prozent auf 38,71 EUR), Diageo (-1,21 Prozent auf 25,21 GBP) und BP (-1,09 Prozent auf 4,13 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 2 448 225 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 521,934 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at