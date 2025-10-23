Unilever Aktie

54,52EUR 0,70EUR 1,30%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.10.2025 10:59:18

Unilever Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Diese seien ermutigend, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das Wachstum in China und Indonesien. In beiden Regionen sei der Lebensmittelkonzern wieder zu Wachstum zurückgekehrt, das sich zudem im Schlussquartal 2025 noch beschleunigen dürfte./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
39,00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
47,05 £ 		Abst. Kursziel*:
-17,11%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
47,27 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,49%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten