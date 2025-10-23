Unilever Aktie
|54,52EUR
|0,70EUR
|1,30%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Diese seien ermutigend, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für das Wachstum in China und Indonesien. In beiden Regionen sei der Lebensmittelkonzern wieder zu Wachstum zurückgekehrt, das sich zudem im Schlussquartal 2025 noch beschleunigen dürfte./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
39,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
47,05 £
|
Abst. Kursziel*:
-17,11%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
47,27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,49%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten
|
12:49
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
11:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5400 Pence (dpa-AFX)
|
09:35
|Unilever bestätigt Prognose - Aktie kaum bewegt (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Börse Europa: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
21.10.25
|Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
21.10.25