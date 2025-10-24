Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever von 5570 auf 5530 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kurstreiber seien nach wie vor auszumachen, auch wenn sie sich etwas verzögert einstellten, schrieb Fulvio Cazzol am Freitag nach Vorlage der Quartalsumsätze des Konsumgüterherstellers. Diese hätten keine größeren Überraschungen enthalten./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Unilever plc Buy
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
55,30 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,85 £
|
Abst. Kursziel*:
18,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,59 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,69%
|
Analyst Name::
Fulvio Cazzol
|
KGV*:
-
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|53,72
|-0,15%
