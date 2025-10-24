Unilever Aktie
|53,72EUR
|-0,08EUR
|-0,15%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever auf "Sell" belassen mit einem unveränderten Kursziel von 4120 Pence. Vor der Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts sei das dritte Quartal ermutigend gewesen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Markt scheine bereits den Erfolg der Strategie des Konsumgüterkonzerns einzupreisen./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41,20 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
46,50 £
|
Abst. Kursziel*:
-11,40%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
46,51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,42%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
|
09:29
|Optimismus in Europa: Zum Start Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
23.10.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5400 Pence (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Unilever bestätigt Prognose - Aktie kaum bewegt (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Unilever-Aktie in Rot: Börsengang von Magnum verzögert - wegen US-Shutdown (Dow Jones)
|
21.10.25
|Börse Europa: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
21.10.25
|Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|11:12
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:15
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
