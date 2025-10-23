Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Man zeige sich zuversichtlich für Absatz- und Gewinnverbesserungen, sehe aber auch das herausfordernde Verbraucherumfeld in einigen wichtigen Märkten und den hartnäckigen Gegenwind von der Währungsseite, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag anlässlich des Quartalsberichts des Konsumgüterkonzerns./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41,20 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
47,24 £
|
Abst. Kursziel*:
-12,79%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
47,33 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,95%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
