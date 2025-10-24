Unilever Aktie
|53,64EUR
|-0,16EUR
|-0,30%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5050 Pence auf "Buy" belassen. Das bereinigte Wachstum im dritten Quartal sei leicht besser als erwartet gewesen, wenngleich das Tempo der Verbesserungen wohl etwas schwächer sein dürfte als gegenwärtig am Markt angenommen, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu dem Bericht./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Buy
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,58 £
|
Abst. Kursziel*:
8,42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,58 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,42%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten
|
12:27
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Europa: Zum Start Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
23.10.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5400 Pence (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Unilever bestätigt Prognose - Aktie kaum bewegt (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Unilever-Aktie in Rot: Börsengang von Magnum verzögert - wegen US-Shutdown (Dow Jones)
|
21.10.25
|Börse Europa: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
|14:10
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:15
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:15
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:10
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|11:12
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:15
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|53,64
|-0,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:16
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|14:11
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:11
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|14:10
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|13:51
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|13:41
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|13:30
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|13:30
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|13:21
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|13:20
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|12:53
|Eni Neutral
|UBS AG
|12:31
|Sanofi Buy
|UBS AG
|12:27
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:05
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:48
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11:34
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|11:33
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|11:32
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|11:31
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|11:30
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:30
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:30
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:29
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|11:27
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:17
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|11:16
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|11:16
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|11:15
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:13
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:12
|RWE Buy
|UBS AG
|11:12
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:11
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|10:45
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:08
|Valeo Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:59
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09:56
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|09:55
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:54
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|08:43
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.