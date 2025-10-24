Unilever Aktie
|53,72EUR
|-0,08EUR
|-0,15%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5300 auf 5500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unilever schaffe 5 Prozent Wachstum in den USA und habe lediglich in Indien und Lateinamerika wirkliche Probleme, aber das reiche den Anlegern offenbar nicht, schrieb Warren Ackerman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Wenn die Berichtssaison der Branche gelaufen sei, dürften sie es anders sehen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46,85 £
|
Abst. Kursziel*:
17,40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,59 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,05%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
|08:10
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Unilever Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|53,72
|-0,15%
