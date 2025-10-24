Unilever Aktie

53,72EUR -0,08EUR -0,15%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

24.10.2025 07:23:31

Unilever Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5300 auf 5500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unilever schaffe 5 Prozent Wachstum in den USA und habe lediglich in Indien und Lateinamerika wirkliche Probleme, aber das reiche den Anlegern offenbar nicht, schrieb Warren Ackerman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Wenn die Berichtssaison der Branche gelaufen sei, dürften sie es anders sehen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 23:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
55,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46,85 £ 		Abst. Kursziel*:
17,40%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46,59 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18,05%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aktuelle Aktienanalysen

