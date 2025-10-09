Unilever Aktie

50,82EUR 0,26EUR 0,51%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

09.10.2025 13:05:14

Unilever Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5400 auf 5000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte am 23. Oktober über ein schwaches drittes Quartal berichten, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 21:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Neutral
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
50,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
44,11 £ 		Abst. Kursziel*:
13,35%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
44,02 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
13,60%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

