Unilever Aktie
|50,82EUR
|0,26EUR
|0,51%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5400 auf 5000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Konsumgüterkonzern dürfte am 23. Oktober über ein schwaches drittes Quartal berichten, schrieben die Analysten in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 21:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Neutral
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
50,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44,11 £
|
Abst. Kursziel*:
13,35%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
44,02 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,60%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
|06.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research