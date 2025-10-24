Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5000 auf 5130 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai attestierte dem Konsumgüterkonzern in seinem Kommentar vom Donnerstag ein solides Wachstum im dritten Quartal./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Neutral
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
51,30 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
46,53 £
|
Abst. Kursziel*:
10,26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
46,51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,30%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
|
12:27
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Europa: Zum Start Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
23.10.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5400 Pence (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Unilever bestätigt Prognose - Aktie kaum bewegt (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Unilever-Aktie in Rot: Börsengang von Magnum verzögert - wegen US-Shutdown (Dow Jones)
|
21.10.25
|Börse Europa: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|11:12
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:15
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Unilever plc
|53,72
|-0,15%
