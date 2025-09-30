Unilever Aktie
|50,08EUR
|-0,48EUR
|-0,95%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3900 auf 3800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes passte am Dienstag nochmals seine Erwartungen für das dritte Quartal des Konsumgüterkonzerns an. In dem Jahresviertel geht er von weniger organischem Wachstum aus als der Konsens, der also verfehlt werden dürfte und sinken müsse./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
43,87 £
|
Abst. Kursziel*:
-13,38%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
43,48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,60%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
