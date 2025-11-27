National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Frühes Investment
|
27.11.2025 10:03:20
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 5 Jahren verdient
Die National Grid-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,90 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in National Grid-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 126,505 National Grid-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2025 1 435,20 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,35 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 43,52 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von National Grid belief sich zuletzt auf 55,81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
