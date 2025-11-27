Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter

Der STOXX 50 zeigte sich am Donnerstagabend in Rot.

Am Donnerstag notierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,23 Prozent leichter bei 4 786,95 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,057 Prozent tiefer bei 4 795,28 Punkten, nach 4 798,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4 779,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 795,28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,49 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 27.10.2025, den Wert von 4 800,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 587,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 274,67 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,33 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Diageo (+ 1,49 Prozent auf 17,42 GBP), Rheinmetall (+ 1,24 Prozent auf 1 514,00 EUR), Enel (+ 1,01 Prozent auf 8,90 EUR), UBS (+ 0,91 Prozent auf 30,91 CHF) und National Grid (+ 0,84 Prozent auf 11,44 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rio Tinto (-1,94 Prozent auf 53,55 GBP), BP (-1,26 Prozent auf 4,47 GBP), Roche (-1,15 Prozent auf 309,30 CHF), AstraZeneca (-0,96 Prozent auf 140,12 GBP) und GSK (-0,66 Prozent auf 18,02 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die Rolls-Royce-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 248 937 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 333,453 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

