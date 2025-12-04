National Grid Aktie

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

Lukratives National Grid-Investment? 04.12.2025 10:03:38

FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die National Grid-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden National Grid-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,15 GBP. Bei einem National Grid-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 226,851 National Grid-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 11,44 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 029,04 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,29 Prozent.

Der Börsenwert von National Grid belief sich zuletzt auf 57,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

