National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Lukratives National Grid-Investment?
|
04.12.2025 10:03:38
FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden National Grid-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,15 GBP. Bei einem National Grid-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 226,851 National Grid-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 11,44 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 029,04 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40,29 Prozent.
Der Börsenwert von National Grid belief sich zuletzt auf 57,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu National Grid plcmehr Nachrichten
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
27.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 legt mittags zu (finanzen.at)
|
26.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)