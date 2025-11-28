Börse Europa in Grün: STOXX 50-Anleger greifen zu

Um 12:10 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,12 Prozent auf 4 793,97 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,016 Prozent auf 4 788,88 Punkte an der Kurstafel, nach 4 788,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 795,73 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 784,45 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 1,64 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 28.10.2025, einen Stand von 4 787,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 581,75 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, lag der STOXX 50 bei 4 294,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,02 Prozent auf 57,70 CHF), Rolls-Royce (+ 0,80 Prozent auf 10,67 GBP), BP (+ 0,75 Prozent auf 4,50 GBP), BAT (+ 0,69 Prozent auf 43,70 GBP) und Rio Tinto (+ 0,67 Prozent auf 53,91 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-1,09 Prozent auf 1 497,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 541,00 EUR), Allianz (-0,48 Prozent auf 370,00 EUR), Zurich Insurance (-0,35 Prozent auf 574,80 CHF) und National Grid (-0,29 Prozent auf 11,41 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 846 449 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 352,446 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

